Amerika Uygur Türkleri için Çin'e yaptırım hazırlığında

ABD'nin Çin yönetiminin MüslümanUygur Türklerine yönelik işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yaptırım hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlığa yönelik uygulamalarının Beyaz Saray'da aylardır tartışıldığı belirtildi.

The New York Times'ın Beyaz Saray'ın eski ve yeni çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi bu doğrultuda Çinli yetkililer ve şirketler için yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Yaptırım tartışmalarının Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'nda devam ettiği kaydedildi.

Ekonomik yaptırımların dışında Uygur Türklerini takip etmekte kullanılan ABD teknolojisinin Çin'e satışına da sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Yaptırımların uygulanması durumunda ABD yönetimi Çin'i ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırmış olacak.

Birleşmiş Milletler geçen ay yaklaşık 2 milyon Uygur Türkünün Çin'de eğitim kamplarına alındığını ve Komünist Parti ideolojisi aşılandığını duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'li yetkililerin Pekin yönetimine Sincan'da insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle yaptırım adımına ilişkin, Çin'in insan hakları kayıtlarının ABD'den daha iyi durumda olduğunu savunarak, Çin'deki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarla korunduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de dün yaptığı açıklamada Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur Türklerine 'sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu' bildirmişti.

Kaynak: Euronews