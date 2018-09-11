0553 313 94 23

Amerika Uygur Türkleri için Çin'e yaptırım hazırlığında

Washington, Çin'i ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandıracak.

11 Eylül 2018 Salı 10:36
Amerika Uygur Türkleri için Çin'e yaptırım hazırlığında

ABD'nin Çin yönetiminin MüslümanUygur Türklerine yönelik işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yaptırım hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlığa yönelik uygulamalarının Beyaz Saray'da aylardır tartışıldığı belirtildi.

The New York Times'ın Beyaz Saray'ın eski ve yeni çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi bu doğrultuda Çinli yetkililer ve şirketler için yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Yaptırım tartışmalarının Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'nda devam ettiği kaydedildi.

Ekonomik yaptırımların dışında Uygur Türklerini takip etmekte kullanılan ABD teknolojisinin Çin'e satışına da sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Yaptırımların uygulanması durumunda ABD yönetimi Çin'i ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırmış olacak.

Birleşmiş Milletler geçen ay yaklaşık 2 milyon Uygur Türkünün Çin'de eğitim kamplarına alındığını ve Komünist Parti ideolojisi aşılandığını duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'li yetkililerin Pekin yönetimine Sincan'da insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle yaptırım adımına ilişkin, Çin'in insan hakları kayıtlarının ABD'den daha iyi durumda olduğunu savunarak, Çin'deki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarla korunduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de dün yaptığı açıklamada Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur Türklerine 'sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu' bildirmişti.

Kaynak: Euronews

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    1. Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde..
    2. İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! O..
    3. Avrupa devleri Fenerbahçeli genç..
    4. Ev sahibi olmak için, sabahın erken..
    5. Güney Kore'den Kuzey Kore ve ABD'ye..
    6. 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 8..
    7. BHRN Direktörü Win: Türkiye bölgede..
    8. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    9. Rusya tüm dünyaya gücünü gösterecek!..
    10. Arınma ve uyanış Hicretle başlar
    11. Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!
    12. Başkan Erdoğan Bursa'nın kurtuluş yıl..
    13. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    14. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    15. Haritalar ortaya çıkarıldı, soruşturma..
    16. Bursa’da çocuğunun arkasından camdan..
    17. Rusya, son 37 senenin en büyük gövde..
    18. Harput Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık..
    19. UEFA Uluslar Ligi nedir?
    20. ABD ile karşı karşıya geldiler! Jet..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı