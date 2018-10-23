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Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile bir araya geldi.

23 Ekim 2018 Salı 14:23
Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da

Rusya'nın başkenti Moskova'da Savunma Bakanı Sergey  Şoygu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü. 

Şoygu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, dünyada ABD ile pek çok  sorunun çözülebileceğini söyledi.

Bakan Şoygu, "Bugün dünyada ortak çabalarla çözebileceğimiz çok sayıda  problem var. Bunlar, hem nükleer caydırıcılık konusunda stratejik meseleler hem  de uzun süredir devam eden büyük anlaşmazlıkları çözme meseleleri ile ilgilidir."  dedi.

Rus ve Amerikan ordusunun özellikle sıcak bölgelerde temas  kurduğunu hatırlatan Şoygu, "Bu, tabii ki sürekli olarak çalıştığımız Suriye için  de geçerlidir. Amerikalı meslektaşlarımızla olan ilişkilerimizi sürekli olarak  sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Şoygu, Rusya ve ABD'nin daha aktif bir diyaloğa ihtiyacı olduğunu da  vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya ile diyaloğu genişletmeyi  umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki  ülke arasındaki diyaloğu genişletmek ve derinleştirmek için kendilerine önemli  görevler verdiğini aktaran Bolton, "Suriye'deki çatışmaların önlenmesi  konusundaki müzakerelerin çok başarılı ve faydalı olduğunu, bu diyaloğu  genişletip diğer konuları tartışacağımızı umuyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:23
  1. ABD
  2. Rusya

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