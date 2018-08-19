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Amerika, Ukrayna’yı 'ihanet'le suçladı

Ukrayna’nın Çin’e savaş uçaklarında kullanılan motorlar sattığını yazan Batı basını, Kiev’in bu adımının Amerika'nın çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:45
Amerika, Ukrayna’yı 'ihanet'le suçladı

ABD’de yayınlanan The Washington Times gazetesi, Ukraynalı motor üreticisi Motor Sich’in Çin’e, 12 adet JL-10 savaş uçağı için 20 motor teslim ettiğini, 380 milyon dolar tutarındaki anlaşmadaysa toplam 250 motorun tedarikinin öngörüldüğünü belirtti.

UKRAYNA BİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLIYOR

Bu haberi yorumlayan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi eski danışmanı ve Çin uzmanı William Triplett, Kiev’in bu şekilde Pekin’e jet motorların üretimiyle ilgili sorunları çözmeye yardım ettiğini kaydetti. Triplett, “Aslında Ukraynalılar Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını alıyor ve aynı zamanda ABD Deniz Kuvvetleri’ni sırtından bıçaklıyor” diye konuştu.
 
International Strategy and Assessment Center uzmanlarından Rick Fisher ise Washington’un motor tedarikiyle ilgili anlaşmanın askıya alınması için Kiev’e baskı yapması gerektiğine dikkat çekti.
 
'KUZEY KORE, YASA DIŞI YOLLARDAN UKRAYNALI FÜZE MOTORLARI ALIYOR' İDDİASI
 
Geçen yıl Ukraynalı füze üretim şirketi Yujmaş, Kuzey Kore'ye füze teknolojilerinin teslim edildiği yönündeki iddialar üzerine bir skandalın ortasında kalmıştı.
 
New York Times'ın ABD istihbaratına ve Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanı Michael Elleman'ın araştırmasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni füze motorlarını incelerken görüldüğü fotoğrafları inceleyen uzmanlar, fotoğraflardaki füze motorlarının Sovyet muadillerini anımsattığı, bunların bugün sadece eski Sovyet ülkelerinde bulunabileceği sonucuna varmıştı.
 
Uzmanlar, Kuzey Kore'nin test edildiğini duyurduğu kıtalararası balistik füzelerinin motorları temin edebilecek en muhtemel şirketin Ukraynalı Yujmaş olabileceğini belirtmişti.
 
Kiev ise bu iddialar üzerine birbirileriyle çelişen açıklamalar yaparak, nihayetinde söz konusu motorların başka bir ülke tarafından kopyalanarak Çin üzerinden Kuzey Kore’ye teslim edilmiş olabileceğini bildirmişti.
 
ABD’DEN UKRAYNA’YA ÖLÜMCÜL SİLAH YARDIMI
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın yakınlarda imzaladığı 2019’un Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın (NDAA) bir maddesinde, Ukrayna'ya 'Rusya saldırganlığına karşı koyulması amacıyla' ölümcül silah tedariki de dâhil olmak üzere 250 bin dolar askeri yardım yapılması öngörülmüştü.
 
Bu maddeyi yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Ukrayna için öngördüğü askeri yardımın ‘Donbass'taki sorunun kısa zamanda çözülmesini istemeyen Ukraynalıların ekmeğine yağ sürdüğü’ açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 08:45
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