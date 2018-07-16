Amerika Türkiye'ye Patriot satmak istiyor!
Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, Patriot füze savunma sistemi satmak için, Amerika Türkiye'yle müzakere halinde.16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
ABD Dışişleri Bakanlığında Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Tina Kaidanow, Raytheon firmasının ürettiği Patriot füze savunma sisteminin satılması için, Türkiye'yle Amerikalı yetkililer arasında görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Reuters haber ajansının dünyaya duyurduğu habere göre, Patriot'un Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füze savunma sistemine alternatif olması bekleniyor.
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı çıktığını defalarca belirtmişti.
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