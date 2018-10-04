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Amerika, Türk şirketini yaptırım listesine aldı!

Amerika, Kuzey Kore yaptırım listesine Türkiye'den 'SIA Falcon International Group' adlı şirket ve şirket ile bağlantılı iki Türk vatandaşını ekledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:39
Amerika, Türk şirketini yaptırım listesine aldı!

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar kapsamına 'SIA Falcon International Group' adlı bir Türk şirketi ve şirket ile bağlantılı Erhan Çulha ve Hüseyin Şahin'i aldı.

Hazine Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesi ekinde başka ülkelerden işletme ve kişiler de bulunuyor.

SIA Falcon International Group; gıda, tarım, savunma ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:39
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