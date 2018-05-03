Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika tişörtü giyen DEAŞ emiri

İzmir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu emiri Kasır el Haddavi ile 3 elebaşı adliyeye sevk edildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 17:44
Amerika tişörtü giyen DEAŞ emiri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konak ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu emiri Kasır el Haddavi ile örgüt elebaşıları Münzir El Zübeyir, Muhammed ve Ömer Matar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ABD TİŞÖRTÜ GİYDİ
Zanlılar, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi. DEAŞ emirinin üzerindeki ABD bayraklı tişörtü dikkat çekti.

Haddavi ile 3 zanlının emniyetteki ifadelerinde DEAŞ'ın üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri, Haddavi'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığını söylediği öğrenildi.

İstihbarat raporlarındaki tespitlerin de 4 zanlının terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren sorumlular olduğu bilgisiyle örtüştüğü belirtildi. Zanlılardan Muhammed ve Ömer Matar'ın aynı aşiret mensubu akrabalar oldukları kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 17:44
  1. İzmir
  2. deaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşgalci İsrail'den küstah çıkış
    1. İşgalci İsrail'den küstah çıkış
    2. Çankırı'da AK Partili aday kazandı
    3. Zincire dolanan köpeğin imdadına..
    4. Nikahtan sonra hayatının şokunu yaşadı
    5. Bakan Veysel Eroğlu'nun konvoyunda..
    6. İnanılmaz unutkanlık 56 bin liradan..
    7. Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk..
    8. YSK açıkladı! Hafta sonları da yapılacak
    9. TSK: Teröristlere ait İHA düşürüldü
    10. Voleybolcu öğrencilerin minibüsü..
    11. Kütahya'da Bakan Eroğlu'nun konvoyunda..
    12. "Kurgu yaptım" dedi, itiraftan vazgeçti
    13. Yeşil erik yemeniz için 11 sebep
    14. 'Kupa finallerini yurt dışında..
    15. Nijerya'da feci kaza! Çok sayıda ölü..
    16. Ebeveynler dikkat! 6 ay o şekilde..
    17. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 11..
    18. Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi..
    19. Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    20. Amerika tişörtü giyen DEAŞ emiri
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı