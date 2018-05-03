Amerika tişörtü giyen DEAŞ emiri

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığının koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konak ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın Deyr ez Zor ili ve çevresinden sorumlu emiri Kasır el Haddavi ile örgüt elebaşıları Münzir El Zübeyir, Muhammed ve Ömer Matar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ABD TİŞÖRTÜ GİYDİ

Zanlılar, "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla İzmir Adliyesine sevk edildi. DEAŞ emirinin üzerindeki ABD bayraklı tişörtü dikkat çekti.

Haddavi ile 3 zanlının emniyetteki ifadelerinde DEAŞ'ın üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri, Haddavi'nin Suriye'deki çatışma bölgelerinde yaralandığını söylediği öğrenildi.



İstihbarat raporlarındaki tespitlerin de 4 zanlının terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren sorumlular olduğu bilgisiyle örtüştüğü belirtildi. Zanlılardan Muhammed ve Ömer Matar'ın aynı aşiret mensubu akrabalar oldukları kaydedildi.