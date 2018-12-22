Amerika, ters köşe mi yaptı!

Mustafa Akkuş

ABD ters köşe mi yaptı!

Hiç sanmıyorum! Ve bunun altında mutlaka bir sürü sebep olduğunu sanıyorum. Yoksa oraya 20 bin tır, 5 bin uçak dolusu silahı yığ, sonra bir sabah çekiliyoruz tamam de! Mümkün değil!

Orada alacağını aldı satacağını sattı, işi bitti de mi çekilmeye karar verdi?

Türkiye’nin kararlı tutumunu görünce ve dünyanın gözünde prestij kaybedeceğini anlayınca mı çekilmeye karar verdi!

PYD PKK ile aralarında bir anlaşmazlık mı oldu? O kadar silahı verdiği örgütün büyüdüğünü gördü de mi tırstı!

Yoksa ben deşifre oldum, bu işi sen yap diye PYD PKK gibi güçleri meydana sürüp mü gidiyor?

Arabistan veliahtı, Kaşıkçı olayında epey pot kırdı da bir de Suriye’de Irak’ta pot kırıp dünyanın gözünden tamamen düşmeyelim diye mi düşündü?

Daha fazla durmanın ekonomik açıdan bir yararı yok, artık bundan sonrası zarar deyip mi çekiliyor?

Yoksa başka bir coğrafyada daha kârlı bir işgal mi düşünüyor?

Amaçlarının sadece Deaş olduğunu vurgulamasına bakılırsa, Arz-ı Mevud İsrail amacı şimdilik duyuldu, gün yüzüne çıktı, başka bir güne mi erteleyelim deyip de ayrılıyor?

Yoksa orayı epey karıştırdı, karşı cepheler oluşturdu, fitneci artık burda durmasa bile bu savaş epey sürer diye mi düşünüyor?

Ya da gitmiş gibi mi yapacak? El altından piyonunu desteklemeye eğitmeye donatmaya devam mı edecek?

Yoksa Türkiye’ye verdiği sözler ile PYD’ye verdiği sözler mi çakıştı da en iyisi kaçmak diye düşündü!

Valla bu Amerika’dan her şey beklenir! Her türlü hinlik, cinlik, kalleşlik…

Konuyu sıkı takip etmediğim halde ben bile bu kadar ihtimal düşünüyorsam herhalde bu kadar da düşünemediğim ihtimal vardır. Türkiye’nin yapması gereken bu ihtimallerin hangisi sebebiyle çekildiğini belirlemesi ve ona göre hareket etmesi olacaktır, saygılarımla…