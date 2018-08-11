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Amerika teröristleri yeni silahlarla eğitiyor

Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütü PKK'yı modernize edilmiş yeni nesil silahlarla eğitiyor.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:05
Amerika teröristleri yeni silahlarla eğitiyor

Terör örgütü PKK militanlarına verilen askeri eğitimler devam ediyor. ABD,  beslediği örgütlerin güçlenmesi için ellerinden geleni ardına koymuyor.

GÜÇLÜ SİLAHLARLA EĞİTİM ALIYORLAR

Orta Doğu'daki koalisyon güçlerinin eğitim verdiği kamptan görüntüler servis edildi.ABD öncülüğündeki koalisyonun, PKK unsurlarına yeni silahlarla eğitim verdiği gözlendi.Servis edilen görüntülerde 12.7mm'lik Barrett M107A1 tüfek 50 cal, 2000 metre menzile sahip keskin nişancı tüfekleri görüldü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 08:05
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