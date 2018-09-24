Amerika: Tansiyon olağanüstü şekilde artacak!
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Suriye’ye daha fazla S-300 kurma kararı alan Rusya'nın 'büyük hata' yaptığını söyledi.24 Eylül 2018 Pazartesi 21:13
Rusya'nın Suriye’ye daha fazla S-300 füze savunma sistemi kurma kararı alması üzerine ABD’den açıklama geldi.
"BU KARAR BÜYÜK HATA! TANSİYON OLAĞANÜSTÜ ŞEKİLDE ARTACAK!"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yaptığı basın açıklamasında Rusya’nın Suriye’ye yeni S-300 satma kararını “büyük hata” olarak değerlendirdi.
Bolton, satış ile birlikte bölgedeki mevcut tansiyonun olağanüstü şekilde artacağını söyledi.
KAYNAK: İHA
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