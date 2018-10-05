Amerika taktik değiştirdi! Hayaletler sahaya iniyor

Rusya’nın Suriye’nin batı sahillerini neredeyse uçuşa yasak bölge haline getirmesi, başta İsrail olmak üzere ABD ve müttefiklerini de harekete geçirdi. Geçen pazartesi gününden itibaren ABD casus uçağı RC-135V Doğu Akdeniz uluslararası suları üzerinde gözlem ve elektronik veri toplama uçuşları gerçekleştirmeye başladı. Tüm bu gözlem uçuşlarının Suriye ve çevresinde havada oluşan yeni statükoyu belirlemek için yapıldığını vurgulayan Amerikan “The Drive” sitesi, “ABD ve müttefikleri Suriye operasyonlarında geleneksel savaş uçakları yerine 5 yıl önce olduğu gibi tekrar radara yakalanmama teknolojisi olan F-22 “hayalet” ve radar sinyallerini körelten elektronik harp sistemlerine sahip F-16CJ model uçakları kullanmayı değerlendiriyor. Böylece Rusların Suriye’ye getirip konuşlandırdığı S-300 sistemine karşılık verilecek” diye yazdı.

"MEVCUT S-300’LER FARKLI"

İsrail Hava Kuvvetleri ise bundan 20 yıl önce Rusya’nın Kıbrıs Rum kesimine sattığı S-300 bataryalarını Yunanistan’ın izniyle Rodos adasında inceleyerek, bu sisteme karşı koymak üzere elektronik önlem şemaları geliştirmişti. İsrail ve ABD savaş uçaklarının ileride de teknolojilerine güvenerek Suriye’ye izinsiz yaklaşmalarının sonuç vermeyeceğini söyleyen Rus askeri uzman İgor Korotçenkov, “Yıllar önce Kıbrıs Rum kesimine satılan S-300 ile günümüzdeki sistem arasında yerden göğe kadar fark var. Modernize edilen S-300 tıpkı bir üst model S-400 gibi hayalet uçakları radarında görme özelliğine kavuştu. Dolayısıyla Suriye’ye havadan yaklaşan tüm uçaklar görülecek. Ateş açılıp açılmayacağına ise Rusya komutanlığı duruma göre karar verecek” dedi.

BİLGİ NOTU

İsrail Hava Kuvvetleri’nin 17 Eylül’de Suriye’nin kuzeyinde Lazkiye vilayetindeki hedeflere saldırısı sırasında Suriye hava savunmasının fırlattığı S-200 füzeleri içinde 15 kişinin bulunduğu Rus İl-20 askeri keşif uçağını düşürmüştü. Rusya, olaydan İsrail’i sorumlu tutmuştu.

SİVİL HAVACILIK ROTALARI ETKİLENECEK

Suriye semalarında kızışan rekabet Doğu Akdeniz sivil havacılık rotalarını da etkisi altına aldı. Rusya’nın getirip Lazkiye ve Şam yakınlarına yerleştireceği S-300 bataryaları sadece Suriye hava sahasını değil, tüm Doğu Akdeniz bölgesini atış menzili içine alıyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunduğu raporunda, “Suriye kıyılarına 50 ila 200 kilometre karelik alanda kalkan oluşturduk” demişti. Şoygu’nun bu tarifi Kıbrıs’ın tamamının S-300 etki alanına girdiği anlamına geliyor.

RUSYA’DAN İSRAİL’E SAĞDUYU ÇAĞRISI

Rusya’nın Suriye hava savunma sistemlerini güçlendirerek Suriye Arap Cumhuriyeti’nin hava sahasını koruma amacı taşıdığını ilan eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Veşinin, “İsrail’in bölgede bundan böyle sağduyulu davranmasını bekliyoruz. Terörizm ile mücadele elbette önemli, ancak bu yapılırken Suriye başka hesapların görüldüğü savaş alanı arenası olmamalı. İsrail’in yeni gerçekleri çok iyi değerlendirerek ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın İl-20 talihsiz olayıyla ilgili sunduğu bilgileri bir kez daha inceleyerek bize hak vermelerini bekliyoruz. Çünkü Rusya Suriye’ye sadece S-300 sevkıyatıyla kalmayıp, hava sahasıyla ilgili farklı güvenlik önlemleri de almaya devam edecek” açıklaması yaptı. Bir gün önce İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Rus S-300 füze sisteminin Suriye’ye nakledildiğinin kesinleşmesi üzerine “Rusya’nın attığı bu adım bizi engellemeyecek. Aramızdaki acil askeri haberleşme kanalı kullanılarak İsrail ordusu Suriye’de operasyonlarını sürdürecektir” demişti.

KAYNAK: HÜRRİYET