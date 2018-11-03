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Amerika Suriye’den defol!!!

Gazetemiz okurlarından Alaaddin Kısa, “Amerika Suriye’den defol” başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 13:03
Amerika Suriye’den defol!!!

Alaaddin Kısa/KONYA

Emperyalist Amerika Suriye Halkını maşaları eliyle kana boğdu. Milyonlarca insan evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Suriyelilerin hürriyet mücadelesi bu maşalar eliyle söndürülmeye çalışıldı.

Suriye Halkı Osmanlı Devletinin Mirasçısı Türkiye’ye sığındılar. Türkiye’nin devreye girmesi ile Ortadoğu’daki yeni harita planları sekteye uğradı.

Yeni haritada bulunan Büyük İsrail Devletinin ön hazırlık devresi olan Koridor Devleti Projesi, Türkiye’nin can alıcı müdahaleleri sonucu yerle bir edildi ve edilecek... Türkiye güneyinde Amerika ve işbirlikçilerini istemediğini defalarca beyan etti. Bu beyan ve ikazlara aldırmadan yeni üsler kuran Amerika’nın Suriye’den def edilmesi zamanı çoktan gelmiştir. Amerika artık dünyanın jandarması değildir.

Dünyada artık tek kutupluluk yoktur. Dünyada yeni düzen çok kutupluluk üzerine devam edecektir. Bu düzende her horoz kendi çöplüğünde ötecektir. Dağdan gelip bağdakini kovma dönemi geçmiştir.

Amerika yanıbaşımızdaki komşumuz üzerine oynadığı oyunlardan vazgeçip acilen Suriye’den def olmalıdır. Aksi halde Astana ve Soçi Mutabakatı gereği Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda kararlı bulunan Türkiye, Amerika ve iti PKK’yı kazdıkları çukurlara gömmeye kararlıdır. Türkiye sadece Suriye’de değil diğer komşumuz Irak’ta da gerekli müdahalelerde bulunmaya başlamıştır. Öncelikle Kandil temizlenecek ve Sincar harekatı yapılacaktır.

Bu harekatlardan sonra Kerkük hürriyetine kavuşturulmalıdır. Tabii bu olaylar zamana yayılacaktır.Türkiye Suriye’den sonra Irak’ta da adaleti tesis edecektir. Suriye halkı ve tüm dünya mazlumları Türkiye’nin adaletine olan özlemlerini haykırmaktadırlar.

Osmanlı’dan beri zulüm altında inleyen bölge halkı Osmanlı Barışının Dünyaya hakim olacağı günleri beklemektedir. Allah Milletimize bu barışı yeryüzüne hakim kılacağı günleri nasip etsin...

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:03
  1. Emperyalist Amerika
  2. Suriye Halkı
  3. Osmanlı Devleti
  4. Ortadoğu
  5. Büyük İsrail Devleti
  6. Koridor Devleti Projesi
  7. Astana ve Soçi Mutabakatı
  8. PKK
  9. Kandil
  10. Sincar

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