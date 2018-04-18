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Amerika, Suriye'de yeni bir ordu kuracak

Suriye'de bulunan 2 bin ABD askerinin çekilmesinin ardından bölge, Araplardan oluşan yeni orduya devredilecek

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:01
Amerika, Suriye'de yeni bir ordu kuracak

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi. Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın kısa bir süre önce atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığını belirtti. Görüşmede, Bolton'ın Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma konusu ele alındı.

FİNANSMAN DESTEĞİ İSTENECEK
Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi. Bir yetkili "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda bazı ülkelerle temasa geçildi" dedi. Başkan Trump, ay başında ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ABD yönetimi içindeki bazı kişiler askerlerin çekilmesinin Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağından endişe ediyor.

BÖLGE ÜLKELERİ İKNA EDİLECEK
WSJ'a konuşan bazı askeri yetkililer, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de tamamen mağlup edilmesinin kolay bir süreç olmadığını ve bu bölgeye ABD askerlerinin yerine bir Arap gücünün konuşlanmasının önünde bazı engellerin bulunduğunu söyledi. Bu sıkıntıların başında Suudi Arabistan ve BAE'nin hâlihazırda askerî olarak Yemen'de operasyon düzenliyor olmaları ve Mısır'ın da Suriye lideri Beşar Esad hükûmetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusunda isteksizliği geliyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 08:01
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