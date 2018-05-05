Amerika, siber güvenlik için bağımsız komutanlık kurdu

Siber Güvenlik Komutanı Oramiral Mike Rogers'ın emekliye ayrılmasıyla, yerine orgeneral rütbesine çıkarılan Paul M. Nakasone getirildi.

Görev değişimiyle komutanlığın resmi olarak "muharip (savasçı) komutanlık" seviyesine çıkarıldığı açıklandı.

Böylece, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2018 Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nde "savaş alanı" olarak tanımladığı siber güvenlikle ilgili fiili adım atıldı.

Siber Güvenlik Komutanlığı'nın vekil müdürü Deniz Kuvvetleri Komutanı Vincent Stewart, “Siber görev güçlerimizi göstermeye artık hazırız” dedi.

Halihazırda Stratejik Kuvvetler Komutanı'na karşı sorumlu olan Siber Güvenlik Komutanı ise bu adımla birlikte doğrudan Savunma Bakanı Jim Mattis'e bağlı olacak.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Siber Güvenlik Komutanlığı'nın dönüşümü Eylül sonuna kadar tamamlanmış olacak. Buna göre, komutanlığın personel sayısı yaklaşık 800'den 6 bin 200'e çıkarılacak.

Siber Güvenlik Komutanlığı, aynı çatı altında bulunduğu Ulusal Güvenlik Ajansı'ndan da (NSA) ayrılırken, bu adımla ABD'nin küresel siber operasyonlarında önemli bir artış olması bekleniyor.

Amerikan ordusunda bölge ve misyon olarak iki kategoride toplam 10 bağımsız muharip komutanlık bulunuyor.

Bölgesel olarak Merkez Kuvvetler, Avrupa Kuvvetleri, Afrika Kuvvetleri, Pasifik Kuvvetleri, Güney Saha ve Kuzey Saha Komutanlıkları olarak altı komutanlık bulunuyor.

Misyonlarına göre de nükleer silahlardan sorumlu Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, küresel özel kuvvet operasyonlarından sorumlu Özel Harekat Komutanlığı ile Nakliye ve İkmal Komutanlığı yer alıyor.

Siber Güvenlik Komutanlığı ise bu komutanlıklara 10'uncu muharip komutanlık olarak katıldı.

Bu komutanlıkların bütçe ve planlamaları Pentagon bütçesi altında ancak ayrı başlıklar olarak hazırlanıyor.

Kaynak: Reuters, AA