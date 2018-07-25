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Amerika Senatosu Rusya'ya karşı harekete geçti

Amerika Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıran ve "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurmayı öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:23
Amerika Senatosu Rusya'ya karşı harekete geçti

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımları artıran ve "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ile Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurmayı öngören bir yasa tasarısı hazırlığında olduğu bildirildi.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez'in üzerinde çalıştığı tasarı ilerleyen günlerde oylamaya sunulacak.

Senatörlerin ofislerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, söz konusu tasarıyla Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımların uygulanmasında Kongrenin aktif rol almasının sağlanması ve Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar getirilmesinin amaçlandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Vladimir Putin'in Amerikan gücü, etkisi ile iç ve dış güvenlik menfaatlerine meydan okuma niyetini açık ettiği gibi ABD olarak ulusumuzu savunacağımızı oldukça açık bir şekilde göstermeliyiz ve Rusya'nın geleceği için stratejik bir gereklilik olarak gördüğü Batı demokrasisini yıpratma çabalarına karşı koymada tereddüt etmemeliyiz." ifadesine yer verildi.

Senatörlerin açıklamasında, tasarıda Rusya'nın enerji ve finans sektörünün yanı sıra Rus kamu borçlarına, oligarşisine ve siber faaliyetlerine yönelik ek yaptırımların bulunacağı kaydedildi.

ULUSAL RUSYA TEHDİDİNE KARŞI KOYMA MERKEZİ"
 
Tasarıda, Rusya'nın ABD'de dezenformasyon yapmasına karşı konulması konusunda tedbirlerin yer alacağı bildirilen açıklamada, "Ulusal Rusya Tehdidine Karşı Koyma Merkezi" ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde "Yaptırım Koordinatörlüğü" kurulmasının teklif edileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin NATO'dan çekilmesi için yönetimin Senatodan onay alması koşulunun tasarıda olacağının ifade edilmesi dikkati çekti. 

Ayrıca açıklamada, yönetime Rusya'ya karşı Avrupa'daki demokratik kurumlara yardım etme yetkisi verileceği de vurgulandı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:23
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