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Amerika Senatörleri Pompeo'yu yalanladı

Amerika Senatosu'ndan bir grup senatör, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de sivil kayıplarını engellemek için gerekli tedbirleri aldığına ilişkin" geçen ay açıkladığı onay raporunun sahadaki bilgileri yansıtmadığını açıkladı.

12 Ekim 2018 Cuma 21:38
Amerika Senatörleri Pompeo'yu yalanladı

Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinden Demokrat senatörler Jeanne  Shaheen, Chris Coons,  Chris Murphy ve Jeffrey Merkley ile Cumhuriyetçi  senatörler Todd Young, Susan Collins ve Jerry Moran, ABD Dışişleri Bakanı  Pompeo'ya mektup gönderdi.

Senatörler, Pompeo'nun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun,  operasyonlarda sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarının önlenmesi için gerekli  tedbirleri aldığı değerlendirmesini yalanladı.

Pompeo'nun onay raporu konusunda "ciddi kaygılarını" ifade eden  senatörler, "Yönetimin 20 Eylül brifingine ilişkin ekiplerimizin incelemesini  aldıktan ve açık veya gizli kaynakları inceledikten sonra sizin verdiğiniz iki  onay raporu ile bilinen gerçekleri örtüştürmenin zor olduğunu tespit ettik."  görüşünü savundu.

Senatörler mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Suudi öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki hava saldırılarında, sivil  kayıplar ve ölümlerde çok dramatik bir artış söz konusu. Ağustos ayında art arda  Suudi hava saldırılarında düzinelerce çocuğun ölmesi, bu trendin devam ettiğini  ve Suudi öncülüğündeki koalisyonun sivillere verilen zararı önlemede başarısız  olduğunu, trajik ve açık bir şekilde ortaya koymuştur."

Suudi Arabistan ile BAE'nin sivil kayıpları önleme konusunda gözle  görülür bir çaba gösterdiği konusunda "şüphe duyduklarını" vurgulayan senatörler,  Pompeo'nun, iki ülkenin ABD silah ve sistemlerini ilgili kanun ve anlaşmalar  çerçevesinde kullandığı konusundaki onayına da karşı çıktı.

Senatörler ayrıca, Pompeo'ya, ağustos-ekim ayları arasında Suudi  öncülüğündeki koalisyonun neden olduğu sivil kayıpların sayısı, Suudi Arabistan  ve BAE yönetiminin sivil kayıpları önlemek için gerekli tedbirleri almamışken ABD  yönetiminin nasıl bu yönde beyanat verdiği ve iki ülkenin ABD silahlarını  kullanırken gerekli anlaşma ve kanunlara uymadığı başlıklarında soru önergesi  verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine ilişkin Ulusal Savunma  Yetkilendirme Yasası'nda, Suudi Arabistan ve BAE'nin Yemen'de sivil kayıpları ve  alt yapı tahribatlarını önlemek için gerekli tedbirleri aldığına dair Dışişleri  Bakanlığının bir onay raporu hazırlaması talep edilmişti.

Yasa gereğince söz konusu onay verilmediği takdirde ABD'nin Suudi  öncülüğündeki koalisyonun uçaklarına yakıt ikmali gibi Yemen'deki operasyonlarına  verdiği destekler durdurulacaktı.

Bakan Pompeo geçen ay ilk onay raporunu sunmuş ve raporda Suudi  Arabistan ile BAE'nin, sivil kayıpları ve alt yapı tahribatlarını önlemek için  gözle görülür tedbirler aldığını öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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