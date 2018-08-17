Amerika Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması!

Mattis gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, "72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir" yanıtın verdi. Mattis, ABD ordusuna ait takım ve teçhizatın, eğitimleri verecek yetkililerle birlikte şu anda Türkiye'de olduğunu da belirtti.

İki ülkenin üzerinde anlaştığı Münbiç yol haritası uyarınca halen ABD ve Türk askerleri Münbiç yakınlarında koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Bundan sonraki aşamadaysa ise iki tarafın ortak devriye misyonları icra etmesi öngörülüyor. Ancak ortak devriyelerin başlamasından önce bir eğitim sürecinin olacağı daha önce açıklanmıştı.