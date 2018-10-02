Amerika Savunma Bakanı Jim Mattis'den NATO açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile Paris'te görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Suriye'de DEAŞ'e karşı verilen mücadele kazanılacak ancak bu biraz daha zaman alacak." diyen Mattis, çok zor bir mücadele yürüttüklerini aktardı.

Mattis, DEAŞ'in daha önce hakimiyet kurdukları toprakların sadece yüzde 2'sini kontrol edebildiklerini belirterek, DEAŞ'i tamamen yendikten sonra daha önce hakimiyet kurdukları topraklara yeniden yerleşmemesi için güvenlik tedbirleri alacaklarını kaydetti. Mattis, "ABD sarsılmaz bir kararlılıkla NATO'ya bağlı olduğunu göstermeye devam edecek." dedi.

MATTİS'E AFRİKA TEŞEKKÜRÜ

Parly ise ABD'nin Fransa ile Suriye'de DEAŞ'e karşı mücadelede iş birliğinden memnun olduğunu vurgulayarak, ABD'nin Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele konusunda Fransa'ya verdiği desteği nedeniyle Mattis'e teşekkürlerini iletti.

Fransa gibi ABD'nin de NATO'nun yükünü hafifletmeye çalıştığını anlatan Parly, NATO konusunda Avrupa'nın bir sorun değil bir çözümün parçası olduğunu sözlerini ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesinde savunma harcamalarını Gayrisafi Yurtiçi Hasılaları'nın (GSYH) yüzde 2'den yüzde 4'e artırmadıkları için üye ülkeleri eleştirmişti.

Fransa'nın, Sahel bölgesinde 4 binden fazla askeri bulunuyor. 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli harekatın ardından 2014'te "Barkhane" operasyonu başlatılmış, 2013'ten bu yana 22 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında "G5 Sahel Gücü" adı verilen 5 bin kişilik ordunun kurulmasına Fransa öncülük etmişti.

Bölgedeki terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı da mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası toplum tarafından destek veriliyor.