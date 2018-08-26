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Amerika Rusya'yı uyardı: Çok güçlü vurmaya hazırız

Bloomberg'in iddiasına göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Patruşev’i, Washington’un Suriye hükmet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:51
Amerika Rusya'yı uyardı: Çok güçlü vurmaya hazırız

ABD'li yayın organı Bloomberg'in dört farklı kaynağa dayandırdığı iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’le geçen perşembe Cenevre’de yaptığı görüşmede Washington’un Suriye hükmet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, ellerinde Suriye ordusunun, militanların kontrolündeki bölgeleri kurtarırken kimyasal silah kullanma olasılığı bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ileri sürüyor ve ABD’nin böyle bir saldırıya öncekine göre ‘daha güçlü askeri eylemlerle yanıt vermeye’ hazır olduğunu belirtiyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 08:51
  1. John Bolton
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Suriye
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