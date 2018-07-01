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Amerika polisi sokak sokak dolaşıp silah topluyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde polis, sokaklarda silah toplayarak suç oranlarını düşürmeyi planlıyor.

01 Temmuz 2018 Pazar 21:46
Amerika polisi sokak sokak dolaşıp silah topluyor

ABD’de uzun zamandan beri üzerinde çalışılan proje kapsamında hafta boyunca Pensilvanyaeyaletinin Philadelphia kentinde kiliselerde silah toplama ve alım programlarının düzenlenmesiyle çok sayıda silahın polise teslim edildiği açıklandı. 

Suç oranı yüksek olan Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde gasp, soygun, yaralama, cinayet vakalarının önüne geçemeyen yetkililer, silahları toplayarak suç oranlarını azaltmayı planlıyor. 

Konu hakkında açıklamada bulunan Philadelphia polisi ise çalışmaların önemini vurgulayarak, 215’i tabanca ve 65’i uzun menzilli silah olan toplamda 280 ateşli silahı topladıklarını ifade etti. 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 21:46
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