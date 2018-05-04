Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını açıkladı!
ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra özellikle Suriye ve Irak’taki net asker sayısını açıklamaktan kaçınıyor.04 Mayıs 2018 Cuma 09:58
ABD'nin Suriye ve Irak’taki asker bilmecesi sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Suriye ve Irak’ta yaklaşık 5 bin Amerikan askerlerinin bulunduğunu açıkladı.
White yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak’taki asker sayımız yaklaşık 5 bin. Bu tahmini bir rakam olduğunu belirterek,Suriye ve Irak’ta ülke bazında kaç ABD askerinin bulunduğunu net olarak açıklamadı.
Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Albay Manning, Savunma Bakanlığının Irak’ta yaklaşık 5 bin 200 askeri ve Suriye’de ise yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. "Bu rakamlar yaklaşık rakamlar, bu rakamlardan biraz az veya biraz çok olabilir" açıklamasında bulunmuştu.
YORUM YAZ