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Amerika öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'da bir camiyi vurdu!

Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir camiyi ve birkaç binayı vurduğunu açıkladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:54
Amerika öncülüğündeki koalisyon Deyrizor'da bir camiyi vurdu!

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Deyrizor ilinin Süse beldesinde terör örgütü DEAŞ’ın bulunduğu bir camiyi ve birkaç binayı vurduğunu açıkladı. Açıklamada, 18 Ekim’de camiye düzenlenen saldırıda 12 DEAŞ militanının öldürüldüğü belirtildi.

Koalisyon güçleri, DEAŞ’ın bu camiyi askeri amaçla kullandığını ve bu bölgede saldırı planladığını ifade etti. Pazartesi günü düzenlenen ikinci saldırıda ise DEAŞ tarafından kullanılan binaların hedef alındığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2014’den bu yana DEAŞ’a yönelik düzenlediği saldırılarda en az bin sivil hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:54
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