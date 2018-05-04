Amerika, nükleer bomba denemesi yaptı

Military.com'un haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın stratejik önleme ve nükleer silahların entegrasyonundan sorumlu Başkan Yardımcısı General Jack Weinstein, "Şu ana kadar 26 mühendislik, hata ayıklama ve uçuş testi gerçekleştirdik. Program çok iyi ilerliyor" dedi.



Modernize edilen bombaların, seleflerine göre 3 kat daha hassas olacağı ifade edildi. Testler sırasında hangi uçakların kullanıldığı ise belirtmedi.

Silah, 5. nesil çok maksatlı savaş uçağı F-35 Lightning II ile uyumlu. İlk bomba partisinin 2020'de ordunun hizmetine teslim edilmesi bekleniyor.

Programın ABD'ye maliyetinin 25 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.