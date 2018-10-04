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Amerika nabız ölçer saat katili buldu

Kaliforniya eyaletinde öldürülen 67 yaşındaki bir kadının katili, kadının kolunda bulunan nabız ölçer saat sayesinde bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 16:23
Amerika nabız ölçer saat katili buldu

Polis,kadının kolunda bulunan Fitbit markası nabız ölçer saatin verilerini inceledi. 90 yaşındaki zanlı olay günü üvey kızını ziyaret ettiğini itiraf etti, ancak eve terkettiğinde maktülün yaşadığını iddia etti. Ancak çevredeki kameleralardan elde edilen görüntülerde adamın 13:30 civarında evi terk ettiği görüldü.

Bu gelişmeler üzerine tutuklanan zanlı cinayeti işlediğini reddediyor.

Karar

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 16:23
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