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Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

Amerika Dışişleri Bakanlığı, "insan hakları ihlalleri"  gerekçesiyle 2017 yılında askıya aldığı Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri  yardımı yapacaklarını duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:32
Amerika, Mısır'a 195 milyon dolarlık askeri yardım yapacak

ABDDışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, konuya ilişkin  yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin Mısır'la ikili ilişkileri güçlendirmeyi  hedeflediğine vurgu yapılarak, "Geçtiğimiz sene içerisinde Mısır hükümetiyle  ilişkilerimizi güçlendirmek için diplomatik ve ortak güvenlik kaygılarımız  bağlamında yakın ilişki içerisinde olduk." ifadeleri kullanıldı.

Bu süre içerisinde Mısır'ın ABD'nin kaygılarına "cevap verdiği"  kaydedilen açıklamada, ABD'nin askıya aldığı yardımları Mısır'a tekrar yapma  kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, "ABD, Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri  yardımın yapılması yönünde karar almıştır." ifadesine yer verildi.

Mısır'a dair "bazı alanlarda kaygıların" devam ettiğine vurgu yapılan  açıklamada, bu konulara ilişkin görüşmelerin de devam edeceğini belirtildi.

ABD yönetimi, Ağustos 2017'de Mısır'daki insan hakları ihlallerini  gerekçe göstererek Mısır'a yapılacak 195 milyon dolarlık askeri yardımı askıya  aldığını duyurmuştu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed  Mursi'yi 3 Temmuz 2013'te askeri darbe ile deviren Genelkurmay Başkanı  Abdulfettah es-Sisi yönetimi ele geçirmişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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