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Amerika menşeli twitter, Irak Başbakanı'na bağlı bir hesabı kapattı

ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'ye bağlı "Güvenlik Medya Ağı"nın resmi hesabını kapattı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:38
Amerika menşeli twitter, Irak Başbakanı'na bağlı bir hesabı kapattı

ABD menşeli sosyal paylaşım sitesi Twitter, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'ye bağlı "Güvenlik Medya Ağı"nın resmi hesabını kapattı.

Irak Dijital Medya Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Twitter şirketi, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin ofisine bağlı Güvenlik Medya Ağı'nın resmi hesabını kapattı." denildi.

Söz konusu hesabın 18 Şubat'ta açıldığı, resmi duyurusunun 22 Şubat'ta yapıldığı ve 420 takipçisi bulunduğu aktarılan açıklamada, Güvenlik Medya Ağı'nın twitter hesabından şu ana kadar 10 paylaşım yapıldığı belirtilerek, "Kapatma nedeni, radikal gruplara bağlı sahte hesaplardan yapılan şikayetler olabilir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Twitter'a söz konusu kararını gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından askeri ve güvenlik alanında yaşanan gelişmeleri basına servis etmek amacıyla "Savaş Medya Ağı" adlı bir birim kurulmuştu. Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ortak Operasyonlar Komutanlığı'na bağlı olan bu birim, DEAŞ'la savaşın sona erdiğinin duyurulmasının ardından son aylarda adı "Güvenlik Medya Ağı" şeklinde değiştirilerek Başbakanlığa bağlanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:38
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