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Amerika menşeli teknolojik ürünlere boykot!

Türkiye’nin önemli düşünce merkezlerinden; TÜGEM, SADKOM, BİTKOM, ESKOM, MAPKOM ve KAPMER yayınladıkları ortak bir bildiriyle Amerika menşeli ve özellikle üretimi yurt dışında yapılan teknolojik ürünlere karşı boykot çağrısında bulundu.

14 Ağustos 2018 Salı 17:11
Amerika menşeli teknolojik ürünlere boykot!

Bildiri metninde şu ifadelere yer verildi;

Ülkemize karşı yürütülen özellikle finans kaynaklı bu saldırılar gerekçesi ne olursa olsun kabul edilemez. Bu operasyonlar, 17-25 Aralık süreçlerinde, Gezi Parkı olaylarında ve 15 Temmuz darbe kalkışmasında yapılmak istenenlerin bir devamı niteliğindedir ve aynı amaç ve hedeflere yöneliktir. Bizler, tüm oynanmakta olan oyunların farkındayız ve tüm varlıklarımızla devletimizin yanında daha fazla üretmeye gayret göstereceğiz.

Bu itibarla, devletimizin, bilişim ve iletişim sektöründe bulunan yerli ve milli firmalarımıza daha fazla güvenmesi ve bu firmalarımızın projelerini daha fazla desteklemesi gerektiğinin de özellikle altını çiziyoruz. Bilinmelidir ki, yerli ve milli firmalarımızın başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

Ülke olarak içinde bulunduğumuz durum bir varoluş ve diriliş mücadelesidir. Bizler hak olan davamızda mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye azmetmişiz. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere, belediyelerimiz ve bağlı bulunan iştirakleri, üniversitelerimiz ve diğer eğitim kurumlarımız, sağlık kurum ve kuruluşlarımız ile tüm firmalarımıza özellikle ABD menşeli olan ve üretimi yurt dışında yapılan elektronik ve teknolojik ürünleri (apple, sap, ibm, impinj, salesforce gibi markalar ile erp, crm gibi yazılım alanlarındaki tüm ABD ürünleri) boykot etme çağrısında bulunuyoruz. Umut ediyoruz ki; bu topraklarda yaşayan ve bu toprakların sevdalısı yüce milletimiz, Sayın Devlet Başkanımızın liderliğinde bu operasyonlara karşı hakettiği cevabı en kısa zamanda verecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla,

TÜGEM - Türkiye'nin Gelişim Merkezi

SADKOM – Stratejik Araştırma, Düşünce ve Koordinasyon Mrkz.

BİTKOM – Bilim ve Teknoloji Politikaları Koordinasyon Mrkz.

ESKOM – Eğitim ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Mrkz.

MAPKOM – Mali Politikalar Koordinasyon Mrkz.

KAPMER – Küresel Analiz ve Politikalar Mrkz.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 17:11
  1. abd
  2. TÜGEM
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