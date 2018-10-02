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Amerika: Menbiç'te Türkiye ile ortak devriye için eğitim başladı

Mattis, Türk askerleriyle birkaç hafta sürecek eğitimin ardından iki ülkenin birlikte devriye gezeceğini açıkladı.

02 Ekim 2018 Salı 10:58
Amerika: Menbiç'te Türkiye ile ortak devriye için eğitim başladı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te ortak devriye için eğitimlerin başladığını açıkladı.

Mattis, Amerikan ordusunun Türk eğitmenlerle çalışmalarını sürdürdüğünü, bir sonraki aşamada Türk askerleriyle birlikte birkaç hafta sürecek bir eğitim yapılacağını, Türkiye'deki eğitim süreci bitince ortak devriyenin başlamasını beklediklerini söyledi.

Ortak devriyenin ay sonunda başlaması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçen ay yaptığı açıklamada "Çok yakın bir zamanda da müşterek eğitim ve devriye faaliyetleri başlayacak" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile Haziran ayında Washington'da yaptığı görüşmelerde, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için bir yol haritası belirlediklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu açıklamasında "PKK/PYD-YPG bölgeden temizlenecek ve baskı ile kentlerini terk eden Münbiçliler şehirlerine geri dönecektir. Bu işbirliği diğer bölgelerde de devam edecek" demişti.

Şu an Türk ve Amerikan askerleri Menbiç bölgesinde ayrı ayrı devriye görevi yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Menbiç arasında kalan hatta bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Haziran ayında yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye kontrolündeki bölgeleri Menbiç'ten ayıran hatta devriye nöbetlerinin koordineli ama bağımsız yürüdüğünü belirtmişti.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:58
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