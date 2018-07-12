Amerika medyası: Trump Erdoğan için liderleri başından savdı

NATO zirvesi ABD-AB kavgasının gölgesinde devam ederken, Amerikan basını Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Donald Trump arasındaki koyu sohbeti sayfalarına taşıdı.

New York Post gazetesi, 'Trump Batılı müttefiklerini Türkiye'nin güçlü lideriyle konuşmak için başından savdı' başlığını kullandı.

Reuters haber ajansının geçtiği bir fotoğrafa yer verilen Bob Fredericks imzalı haberde, iki başkanın fotoğraf çekimi öncesinde sıcak bir sohbete giriştiği belirtildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO zirvesinde ilk gün ortak bildiri yayınlandı. Bildiride, "Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlerin kaygıyla izlendiği ve karşı önlemlerin arttırılacağı" vurgulandı.