Amerika medyası ‘korkunç Rus silahını’ yazdı!

Haberde yer alan iddiaya göre, zararlı program Rus istihbaratı ile bağlantılı hacker grubu Fancy Bear tarafından geliştirildi. İddiaya göre yeni virüs, bir başka hack grubu olan Hacking Team tarafından 2015 yılında önerilen casus yazılım kodu temelinde geliştirildi. Kodu ödünç alan 'Rus bilgisayar korsanları' ise programı geliştirerek son şeklini verdi.

Bu programla ilgili ilk 'bilgiye' bu yılın Mart ayında dizüstü bilgisayar sahiplerinin çalıntı bir cihazı bulmasına ya da bilgisayardan gizli bilgileri uzaktan silmesine izin veren Absolute LoJack uygulamasında rastlandı. Hackerlar, bu uygulamanın arka plan sürecini kopyalayarak korsanların sunucusuna bilgi gönderilmesini sağladı.

Daily Beast'e göre, LoJax olarak adlandırılan yeni bir program, bilgisayarın anakartındaki küçük bir silikon blok olan UEFI adlı bilgisayar çipinde depolanan kodu kopyalıyor.