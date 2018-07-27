0553 313 94 23

Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi adım: 55 ABD askerlerinin cenazesini gönderdi

Kuzey Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 55 ABD askerlerinin kalıntılarını gönderdi. Amerika'ya ait bir askeri uçak kalıntıları Güney Kore'deki ABD üssüne götürdü.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:58
Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi adım: 55 ABD askerlerinin cenazesini gönderdi

ABD'ye ait bir askeri uçak Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ABD'li askerlerden 55'inin kalıntılarını Kore Savaşı'nın ateşkes imzalanarak bitişinin 65. yıl dönümünde Kuzey Kore'den aldı. 

Kuzey Kore'nin liman şehri Wonsan'dan ayrılan  C-17 kargo uçağı kalıntıları Güney Kore'deki ABD'ye ait Osan Hava Üssü'ne götürdü. 

SAYGU DURUŞUNDA BEKLEDİLER

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı 55 ABD askerinin kalıntılarının geri alındığını belirtti. Hava üssündeki askerler de kalıntıların getirilmesi sırasında saygı duruşunda bekledi.  

Trump ve Kim  geçen ay Singapur'daki tarihi zirvede Kore Savaşı'nda ölen ABD askerlerinin kalıntılarının ülkelerine gönderilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

35 BİNDEN FAZLA ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

Türk askerinin de Güney Kore saflarında katıldığı Kore Savaşı'nda 35 binden fazla ABD askeri hayatını kaybetmişti. Bunlardan 7 bin 700'ü hala kayıp olarak kabul ediliyor.  

Pentagon'a göre bunlardan 5 bin 300'ü Kuzey Kore'de kayboldu. Koalisyonun toplam kayıp asker sayısının ise yaklaşık 33 bin olduğu belirtiliyor.

1990 ve 2005 arasında Kuzey Kore'den 229 askerin kalıntıları alınmış ancak Pyonyang'ın nükleer programı nedeniyle ilişkilerin kötüleşmesi kalıntıların geri alınması sürecini aksatmıştı.

Osan'a getirilen kalıntıların kimlik belirleme işlemleri için Hawaii'ye gönderilmesi ardından da gelecek çarşamba günü resmi bir iade töreni yapılması bekleniyor.

'TEŞEKKÜRLER KİM JONG-UN'

ABD Başkanı Trump da konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etti. Trump "Yıllar sonra bu olay birçok aile için harika bir an olacak. Teşekkürler Kim Jong-un" dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 08:58
  1. kuzey kore
  2. kore savaşı
  3. abd
  4. asker
  5. cenaze
  6. güney kore

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cuma namazı bugün saat kaçta (27 Temmuz 2018) İl il öğlen ezanı saati
    1. Cuma namazı bugün saat kaçta (27..
    2. Otomobil evin terasına uçtu: 2 kişi..
    3. Amerika-Kuzey Kore arasında tarihi..
    4. Adıyaman cuma saati kaçta? | Adıyaman..
    5. Arefe günü duası nedir?
    6. Meksika'da aşırı sıcaklar sebebiyle..
    7. Adnan Oktar ile Mehmet Baransu'nun..
    8. Başkan Erdoğan'a Güney Afrika'da..
    9. Siber talimhane hamlesi
    10. Osmaniye cuma saati kaçta?
    11. Aydın cuma saati kaçta?
    12. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    13. 2018 Kurban Bayramı tatili kaç gün olur?
    14. Kuzey Kore ABD askerlerinin..
    15. 2018 DHBT sınavı ne zaman? ÖSYM KPSS..
    16. Kurban Bayram ikramiyesi SSK Bağ Kur..
    17. KPSS 2018 ÖABT ve DHBT nedir ne zaman..
    18. KGM personel alım sonuçları açıklandı
    19. Kütahya'da girdiği termal havuzda..
    20. Uçakta şaşkınlık! Yolcuları..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    Mahkemenin Adem Huduti kararına itiraz: Doğrudan faili...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak
    İlk kez açıkladı: 2020’den itibaren er alınmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!
    Suudi bakandan Türkiye açıklaması!