Amerika kritik zirve için tarih verdi!
Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim'in yüksek ihtimalle gelecek ay yeniden bir araya geleceğini duyurdu.26 Eylül 2018 Çarşamba 16:00
ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl defalarca nükleer savaşın eşiğine geldiği Kuzey Korelideri Kim Jong-un ile gelecek ay yeniden buluşuyor.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, beklenen zirvenin büyük olasılıkla önümüzdeki ay gerçekleşeğini duyurdu. Pompeo'nun verdiği bilgiye göre, randevunun yeri için taraflar halen çalışıyor.
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