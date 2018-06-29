Amerika köşeye sıkışınca bunu yaptı!
Amerika Hava Kuvvetleri yetkilisi Holmes, Rus hava savunma füze sistemi S-400’e karşı mücadele araçlarını geliştirmek amacıyla hava ve kara kuvvetlerinin güçlerini birleştirdiğini açıkladı.29 Haziran 2018 Cuma 09:01
Aralarında Rusların da bulunduğu bir grup gazeteciye konuşan James Holmes, "Elimizdeki araçları birleştirerek keşif, komuta, idare ve ayrıca uzun menzilli ateşe yönelik uygulayacağız. Bunun dışında bu konuda bir şey söylemeyeceğim" dedi.
Holmes, ABD'nin bu amaçla hipersonik füzeler geliştirip geliştirmeyeceği yönündeki soruları yanıtlamayı reddetti.
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