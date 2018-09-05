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Amerika JFK Havalimanı’nda hastalık paniği

Amerika'da, JFK Havalimanı’na sabah saatlerinde iniş yapan uçakta bazı yolcuların rahatsızlanması üzerine uçak karantinaya alındı. Uçaktaki 19 kişinin hasta olduğu belirlendi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:41
Amerika JFK Havalimanı’nda hastalık paniği

Dubai-New York seferini yapan Emirates Havayolları'na ait uçak, sorunsuz şekilde John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın pilotu, 2 erkek yolcunun ateşinin çok yüksek olduğunu ve 100 kadar yolcunun da durmadan öksürdüğünü bildirdi.

Terminale yanaştırılmayan 521 yolcusu bulunan uçak, havalimanında karantina altına alındı.

New York Belediye Başkanı Sözcüsü Eric Philips, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki 521 yolcunun tamamının muayene edildiğini belirtti.

19 yolcunun hasta olduğu ortaya çıktı”

Philips, "19 yolcunun hasta olduğu ortaya çıktı. 10 kişi hastaneye kaldırılırken 9 kişi, tedavi altına alınmayı reddetti. Sağlık yetkilileri, halihazırda hastalığın ne olduğunu bulmaya çalışıyor. Belirtiler, gribe benziyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:41
  1. Dubai
  2. Philips

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