0553 313 94 23

Amerika itiraf etti: Ekonomimiz kötü etkilenecek!

ABD Merkez Bankasının son tutanaklarına göre, Fed yetkilileri, ABD'nin ticaret politikalarının ekonomik büyümeye olumsuz etkisi olabileceğini düşünüyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 08:34
Amerika itiraf etti: Ekonomimiz kötü etkilenecek!

ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayınladı. 
 
FOMC'nin politika faizini yüzde 1,75 - 2,00 aralığında sabit tutma kararı aldığı toplantının tutanaklarında, Fed yetkililerinin Amerikan ekonomisine ve para politikasına yönelik değerlendirmelerine yer verildi.
 
Tutanaklarda, "Ticaret politikaları, ekonomik büyüme üzerinde önemli olumsuz etkileri olacak yönde ilerleyebilir." uyarısı yapıldı.
 
ABD ile Çin arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle özellikle döviz piyasalarında dikkate değer hareket görüldüğü bilgisine yer verilen tutanaklarda, ABD ile Avrupa Birliği'nin (AB) ticari anlaşmazlıklarını çözmek için müzakerelere devam edeceğinin sinyalini vermesinin ise hisse fiyatlarını desteklediği aktarıldı.
 
Tutanaklarda, artan ticaret gerginlikleri nedeniyle Çin para birimi yüende olağan dışı ve sert değer kaybı görüldüğü vurgulandı.
 
ABD hükümetinin ticaret politikaları nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde belirsizlik ile yatırım harcamalarında azalma ve gecikme görüldüğüne yer verilen tutanaklarda, birçok iş sahibinin de ticaret gerginliklerinin artması durumunda yatırım harcamalarını ve işe alımları kısabileceğine dikkati çektiği belirtildi.
 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 08:34
  1. abd
  2. fed
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dört dörtlük dayanışma
    1. Dört dörtlük dayanışma
    2. 3. havalimanı personel alımı 3...
    3. Star Gazetesi Yazarı Hüseyin..
    4. İhracatçı nefes alacak
    5. İstanbul en uygun ev fiyatları hangi..
    6. Trump Arapların paralarına el koyacak!..
    7. Kira ödeyen gayrimenkul fonu
    8. Öğretmeni olmak için hangi okullara..
    9. Aynı fiyattan daire satılıyor
    10. Karamsarlara değil rakamlara bakın
    11. Öğretmen alımları 20 bin sözleşmeli..
    12. Sağlıkta ek atama yapılacak mı?
    13. Güngör Uras’ın “Ayşe Teyze”sini..
    14. Galatasaray ve Fenerbahçe Badou..
    15. Sur yapı farkı
    16. Göztepe'de plan 3 puan
    17. Amerika'da savaş uçağının burnu düştü!
    18. Bayrama özel indirimler
    19. Teşrik tekbiri kazası olur mu
    20. Bundan tam 2 sene önce... TSK ve..
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!
    Veli yaz kenara, bir gün herkes Akit okuyacak!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak