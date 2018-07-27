Amerika İran'ı mı vuracak? İşte resmi açıklama

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Uman Dışişleri Bakanı Yusuf el-Alavi ile görüşmesinden sonra ABD Savunma Bakanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma tehdidine ilişkin bir soruya yanıt veren Mattis, İran'ın daha önce de defalarca boğazı kapatma tehdidinde bulunduğunu ve uluslararası toplumun bu boğazı açık tutmak üzere bölgeye savaş gemisi konuşlandırdığını hatırlattı.

İran'ın Hürmüz Boğazını kapatmasının, uluslarası ulaşım ve nakliyata yönelik bir saldırı olarak değerlendireceğini vurgulayan Mattis, "Nereye varırsa varsın buna uluslararası bir cevap verilecektir çünkü dünya ekonomisi oradan gelen enerji tedariğine bağlı." diye konuştu.

İRAN'A SALDIRIMI OLACAK?

Bir gazetecinin Avustralya savunma kaynaklarının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurma hazırlığında olduğu iddiasını sorması üzerine Mattis, "Avustralya habercilerinin bu bilgiyi nereden aldığına dair fikrim yok. Ama şu anda bu yönde değerlendirilen bir şey yok. Açıkçası bunun tamamen kurgu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Amerikan ABC kanalına konuşan üst düzey Avustralyalı yetkililer, Trump yönetiminin önümüzdeki ay İran'ın nükleer tesislerini vurmayı planladığını iddia etmişti.