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Amerika, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine kimyasal silah mesajı

Amerika, İngiltere ve Fransa, "Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız." mesajı verdi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:44
Amerika, İngiltere ve Fransa'dan Esed rejimine kimyasal silah mesajı

ABD, İngiltere ve Fransa'nın yaptığı ortak açıklamada, "Guta'daki korkunç sarin gazı saldırısının 5. yılında, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasını kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Suriye rejiminin 2012'den bu yana sadece Guta'da değil Han Şeyhun, Latamina ve Duma'da da binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına yol açan kimyasal silah kullanımına başvurduğu anımsatılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını engellemek ve böyle bir kullanımda rejimi sorumlu tutmak konusundaki ortak kararlılığımızı bir kez daha teyit ederiz."

"İleride ve hukuksuz olarak kimyasal silah kullanımından duyduğumuz endişenin altını çiziyoruz. Esed rejimini destekleyen ülkeleri, kimyasal silah kullanımınına karşı küresel normların korunması için güçlerini kullanmaya çağırıyoruz. Bu ülkelerden, bir ülke tarafından kimyasal silahların kontrolsüz kullanılmasının tüm ülkelere karşı kabul edilemez güvenlik tehditi oluşturduğunu fark etmelerini rica ediyoruz. Tüm uluslararası toplumu, Suriye'nin kimyasal silah kullanımını sonlandırmak için sergilediğimiz kollektif çabayı desteklemeye çağırıyoruz. Esed rejiminin tekrar kimyasal kullanması durumunda harekete geçmekte kararlıyız."

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 07:44
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