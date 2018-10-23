0553 313 94 23

Amerika ile Suudi Arabistan arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Trump'ın, Riyad yönetiminin gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamasından memnuniyetsizliğini  belirtmesinin ardından Suudi Arabistan'a gelen ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Veliaht Prens Selman'la görüştü.

23 Ekim 2018 Salı 08:32
Amerika ile Suudi Arabistan arasında kritik görüşme

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens ile  Bakan Mnuchin başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede tarafların, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile Suudi  Arabistan'ın 2030 vizyonu doğrultusunda bu ortaklığın gelecekteki rolünün önemine  vurgu yaptığı belirtildi.

İki taraf arasındaki ticaret ile yatırım ilişkileri ve  geliştirilmesinin yolları üzerinde durulan görüşmede ayrıca, terörün finansmanı  ve yolsuzlukla mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

Görüşmeye Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Halid bin Selman  bin Abdulaziz, Maliye Bakanı Muhammed Cedan, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği Misyon  Şefi Yardımcısı Martina Strong'un da katıldığı duyuruldu.

Haberde, Mnuchin ile Prens Muhammed'in görüşmesinde Kaşıkçı olayının  gündeme gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Mnuchin, Kaşıkçı olayından sonra Riyad'a gelen ikinci üst düzey ABD'li  yetkili olarak dikkati çekiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kaşıkçı  olayının takibi amacıyla 16 Ekim'de Riyad'a ziyarette bulunmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 08:32
  1. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Petrolün varili 79,43 dolar sevilerinde
    1. Petrolün varili 79,43 dolar sevilerinde
    2. Kurumsal sosyal sorumluluk..
    3. İflah olmaz şoför! 5 kez ceza yedi..
    4. İstanbul’da metro hatları ne zaman..
    5. Fatih Terim'den itiraf! "Aramızda..
    6. TUSAŞ’tan “Atak”lı Afrika açılımı
    7. Türkiye Finans’tan “Dert Çözen..
    8. Dolar güne yükselişle başladı
    9. Derecelendirmede milli adım atılıyor!..
    10. Binbaşı FETÖ operasyonunda gözaltına..
    11. Adana'da üç çocuğunu öldürdü! İfadesi..
    12. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne..
    13. Türkiye SIAL Paris’te 109 ülke içinde..
    14. Adana'da polise yakalanmamak için..
    15. CHP-HDP anlaşması ifşa oldu!
    16. CHP istedi, AYM iptal etti!
    17. Açılış için geri sayım sürüyor: Son 6..
    18. Fenerliler merak ediyordu durumu belli..
    19. İtalyanlar Yusuf için birbirine girdi
    20. Mathieu Valbuena'nın neden..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?