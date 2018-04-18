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Amerika ile Rusya arasında BMGK'da Rakka gerilimi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek, "Rakka harabeye dönüştü, tek bir bina ayakta değil. Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor." dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:09
Amerika ile Rusya arasında BMGK'da Rakka gerilimi

Doğu Guta'daki insani durum ve Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımı  konusundaki şüpheler nedeniyle üzerinde baskılar artan Rusya, ABD öncülüğündeki  DEAŞ ile mücadele koalisyonunun geçen yıl Rakka'daki operasyonunu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep etti.

Toplantıdaki konuşmasında, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka  operasyonunu eleştiren Nebenzia, geçen yıl bu bölgede neler yaşandığını kimsenin  bilmediğini ve Rusya'nın baskısı üzerine önceki günlerde insani durumu  değerlendirmek üzere BM'nin Rakka'ya bir ekip gönderdiğini belirtti.

Rakka'nın harabeye dönüştüğünü, tek bir binanın bile ayakta  olmadığını dile getiren Nebenzia, "Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü,  cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor. Elektrik, su  ve temel ihtiyaçlar için servisler yok. Tek bir okul değil, tek bir hastane  kullanılmıyor." diye konuştu.

Nebenzia, siyasi sürece geri dönülmesi için de ABD, İngiltere ve  Fransa'nın Duma'daki kimyasal silah saldırısına cevap olarak geçen cuma  düzenlediği hava saldırılarına atıfta bulunarak, "İlk olarak yarattığınız hasarı  düzeltmeniz gerek." değerlendirmesini yaptı.

Vassily Nebenzia, "Bütün olanlardan sonra Batılı troykanın isteğiyle  Suriyeli yetkililerin siyasi süreci görüşme konusunda istekli olması çok zor."  diyerek sözlerini tamamladı.

"İNSANİ YARDIM KONVOYLARI HER ZAMAN RAKKA'YA GELEBİLİR"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'nın  Rakka'ya yönelik açıklamalarını reddetti.

Rakka'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında mahalle mahalle  sivillerin tahliye edildiğini söyleyen Currie, "BM'nin insani yardım konvoyları  Rakka ve Rukban'a her zaman gelebilir... ABD, Rakka'da insani yardımları  desteklemeye hazır. Gecikme, her zaman olduğu gibi Esed rejiminin BM  konvoylarının hareket etmesine izin verip vermemesinden kaynaklanıyor."  ifadelerini kullandı.

Rakka'dan mayınların temizlenmesine ilişkin de Rusya'ya yanıt veren  Currie, şimdiye kadar savaş kalıntısı 3 bin patlayıcı madde temizlediklerini  bildirdi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:09
  1. ABD

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