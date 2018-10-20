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Amerika ile Katar arasında kritik görüşme

Amerika'dan üst düzey askeri yetkililer, başkent  Doha'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili askeri ilişkileri güçlendirme  konusunu ele aldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:43
Amerika ile Katar arasında kritik görüşme

Katar Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Katar Deniz Kuvvetleri  Komutanı Tümgeneral Abdullah bin Hasan es-Sulayti, ABD Beşinci Filo Komutanı  Scott A. Stearney ile Katar Deniz Kuvvetleri merkez binasında bir araya geldi.  Görüşmede, terörle mücadele konusunda ABD ve Katar deniz kuvvetleri arasındaki iş  birliği konuları ele alındı.

Öte yandan, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Mubarek bin Muhammed  el-Kemit el-Hayarin de ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı Direktörü Charles  Hooper ile El-Udeyd Hava Üssü'nde görüştü.

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları  ve tarafların ilgi alanına giren konular masaya yatırıldı. Açıklamada, ABD'li  askeri yetkililerin Katar ziyaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Katar ile güçlü askeri ilişkileri bulunan ABD'nin, başkent Doha'nın 30  kilometre güneybatısındaki El-Udeyd Hava Üssü'nde çoğunluğu hava kuvvetlerine  mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Söz konusu üs, ABD'nin Körfez'deki en  önemli askeri üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. El-Udeyd Hava Üssü'nde,  Amerikan askerlerinin yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri  de bulunuyor.

  
 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:43
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