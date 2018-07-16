Amerika Houston'da göçmen yarasalardan ofis ziyareti
Houston'da, yarasaların göç yolu üzerinde olduğu tahmin edilen bir ofis duvarını yarasalar her yıl ziyaret ediyor.16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:36
ABD Houston'da 13 Temmuz Cuma günü kaydedilen görüntülerdeki yarasaların, her yıl ofis duvarını ziyaret ettiği söyleniyor.
Görüntüleri kaydeden Dave Rojas göçmen yarasalar hakkında, "Her yıl yarasalar ofisimizi ziyaret ediyor. Yılın bu zamanı olmalı. Sanırım göç ediyorlar" dedi.
Kaynak: Reuters
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