Amerika Houston'da göçmen yarasalardan ofis ziyareti

ABD Houston'da 13 Temmuz Cuma günü kaydedilen görüntülerdeki yarasaların, her yıl ofis duvarını ziyaret ettiği söyleniyor.

Görüntüleri kaydeden Dave Rojas göçmen yarasalar hakkında, "Her yıl yarasalar ofisimizi ziyaret ediyor. Yılın bu zamanı olmalı. Sanırım göç ediyorlar" dedi.

Kaynak: Reuters