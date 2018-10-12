Amerika hendekleri rahat kazsınlar diye...

Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre, Türkiye’nin Münbiç yol haritası üzerinde anlaştığı ve müşterek devriye faaliyeti için eğitime başladığı ABD, bölgede terör örgütü PKK’nın kurduğu yapılara sağladığı destek nedeniyle güven vermiyor.

ABD her ne kadar terör örgütünün Münbiç’ten çıkarılması için Türkiye ile anlaştıysa da, bölgede PKK tarafından yönetilen yapılara verdiği silah, araç ve teknik ekipman desteğini sürdürüyor. Son bir haftada en az 500 TIR silah, zırhlı araç ve mühimmat, ABD tarafından PKK/SDG’ye gönderildi. ABD önderliğindeki Uluslararası Koalisyon önceki akşam PKK/SDG’ye 30’u zırhlı araç yüklü olan 300 TIR’lık bir konvoy daha yolladı. Konvoy gece saatlerinde YPG kontrolündeki Kamışlı’ya vardı. IrakKürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) resmi internet sitesi de 300 TIR’lık konvoyu doğruladı.

Öte yandan Koalisyon’un dün PKK’ya angaje Münbiç Askeri Konseyi’ne en az iki adet Lenco BearCat ZPT (Zırhlı personel taşıyıcı) verdiği ortaya çıktı. Massachusetts merkezli Lenco Industries tarafından üretilen Lenco BearCat ZPT, 12 askeri personel taşıyor. VATAN’ın edindiği bilgilere göre örgüt, ABD, Avustralya, Kanada, Brezilya, Hollanda, Belçika, Fas ve Bangladeş’te güvenlik güçleri tarafından kullanılan bu zırhlı araçları, şehir ve kırsal bölgelerdeki devriyeler için kullanacak.

HENDEK AÇMAK İÇİN ÖZEL ARAÇ YOLLADILAR

Anadolu Ajansı geçen hafta terör örgütünün Münbiç çukur siperler ve toprak barikatlarla çevrelediğini ortaya koymuştu. ABD’nin yolladığı buldozer ve ekskavatörler çukurlar açıp, barikatlar yaptı. Yaklaşık 30 km uzunluğunda çukurların arasında bağlantılı tüneller bulunuyor. Amerika ayrıca PKK/SDG’ye ABD firması Oskosh tarafından üretilen ‘M984A4 Kurtarıcı’ da yolladı. Savunma uzmanları örgütün bu aracı Afrin’de olduğu gibi tahkimat kurmak için kullanacağını tahmin ediyor. Zırhlı kabine sahip olan M984A4 Kurtarıcı, ağır yük ve araçların çekilmesi ile tahkimat hazırlığında kullanılıyor.

RusyaDışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rusya’nın Fırat’ın doğu kıyısında ABD’nin bir tür özel yönetim alanı kurmasından endişe duyduğunu belirtti ve “Ne yazık ki Fırat’ın doğu kıyısındaki durum endişe yaratıyor. Bu bölge, aslında Amerikalılar tarafından yönetiliyor” dedi.

Zaharova ayrıca silahsızlandırma bölgesinden yüzlerce askeri teçhizatın geri çekildiğini belirterek, “Şu an binden fazla militan silahsızlık alanını terk etti, 100’e yakın ekipman geri çekildi” dedi.

AMERİKA TÜRKİYE'Yİ OYALIYOR



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD’nin bölgedeki tavrını şöyle değerlendiriyor: ABD Münbiç’teki iş birliği üzerinden Türkiye’yi oyalıyor ve PKK’ya zaman kazandırıyor. Türkiye’nin alternatif çözümlere yönelmesini engelliyor. Amerika, Türkiye’nin çözüm umudu üzerinden çözümsüzlük üretiyor. Sahada Münbiç dışında Türkiye ile ABD askerlerinin ortak çalıştığı başka bir alan kalmadı. ABD, Münbiç’ten PKK’lılar çıktı dese de Münbiç’teki idari yapıda Sünni Arap veya diğer etnik gruplardan yer alanların tamamı PKK’ya angaje olmuş kişiler. Türkiye Münbiç’teki yapının PKK bağlantısı olmamasını istiyor. Demografik yapıya göre bağımsız bir yönetim olmalı. Bu Fırat’ın doğusu için de model alan oluşturacak. Bunu başaramazsak ileride Türkiye için çok büyük bir savaş gözüküyor. ABD ile Türkiye’nin karşı karşıya kalması dahil çok büyük risk fotoğrafları var.