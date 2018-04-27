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Amerika, gizli görüşmenin fotoğraflarını yayınladı!

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, Kim Jong-Un ile Kuzey Kore'de yaptığı gizli görüşmenin fotoğrafları Beyaz Saray tarafından ilk kez yayınlandı.

27 Nisan 2018 Cuma 10:52
Amerika, gizli görüşmenin fotoğraflarını yayınladı!

ABD Dışişleri Bakanlığına, dün resmen Mike Pompeo getirilmişti. Pompeo'nun geçtiğimiz aylarda CIA Başkanı sıfatıyla Kuzey Kore'ye giderek Kim ile görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kim ile Pompeo'nun görüşmelerinin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf karelerini Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders twitter hesabı üzerinden dünya kamuoyu ile paylaştı.

KİM, POMPEO'YU OFİSİNDE AĞIRLADI

Başkanı Donald Trump ile Kim Jong-Un'un yapacağı tarihi görüşme öncesinde, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun CIA Başkanı olduğu dönemde gizlice Kuzey Kore'de Kim ile görüştüğü İngiliz haber ajansı Reuters ve ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi tarafından ortaya çıkarılmıştı.

Nisan ayı başında gerçekleştirilen görüşmenin fotoğrafları Beyaz Saray tarafından paylaşıldı. Yayımlanan fotoğraf karelerinde, Kim'in Pyongyang'daki ofisinde Pompeo ile görüşüp el sıkıştığı görülüyor.

TRUMP İLE DE GÖRÜŞECEK

Florida eyaletinde Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi ağırlarken konuşan Trump, Kuzey Kore lideriyle "Haziran başı veya ondan biraz daha önce" görüşeceğini söyledi. Buluşmanın gerçekleşmesi durumunda Donald Trump, bir Kuzey Kore lideri ile görüşen ilk ABD başkanı olacak. Kuzey Kore'nin yürüttüğü nükleer testler ve ABD'ye ulaşma kapasitesine sahip roketleri son dönemde iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 10:52
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