Amerika gibi ‘İsrail’in başkenti’ kabul edecekler! Avustralya’dan Kudüs provokasyonu

MÜNÜBE YILMAZ

ABD ve İsrail ile işbirliği içerisindeki devletler, Ortadoğu’nun ezilen ve sömürülen halklarına karşı düşmanca adımlar atmaya devam ediyor. Siyonist rejime sınırsız destek veren ABD’nin bu yıl Tel-Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasının ardından bir skandal karar da Avustralya’dan geldi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmeyi ve büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımayı düşündüklerini açıklayarak büyük bir provokasyona imza attı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak kararı bildirdiğini ifade eden Morrison, “Bu konuda kabine üyelerini de bilgilendireceğim ve gelecek aylarda dünya liderleriyle yapacağım görüşmelerden sonra karar vereceğim” dedi.

‘Açıkgörüşlülük’ dedi

Ortadoğu’da tansiyonun daha da yükselmesine yol açacak kararını “açık görüşlülük” olarak pazarlayan Morrison, “Bu konuda Avustralya’nın açık görüşlü olması gerekiyor. Ben açık görüşlüyüm ve hükümetimiz de bu konuda açık görüşlü” dedi.

Muhalefetteki İşçi Partisi Dışişleri Sözcüsü Penny Wong ise, Başbakan’ı seçim dönemi için “tehlikeli ve hileli” kelime oyunları oynamakla suçlayarak, “Dış politika ve Avustralya’nın ulusal çıkarları, böyle oyunlar oynamaktan çok daha önemli” dedi. Başbakan Morrison’ın seçmenlerin yüzde 13’ünü Yahudilerin oluşturduğu Sydney-Wentworth’deki ara seçimlere 5 gün kala böyle bir adım atmasının manidar olduğuna dikkat çeken muhalefet cephesi, “Liberal Parti’nin Wentworth adayını Avustralya’nın eski İsrail Büyükelçisi Dave Sharma olarak göstermesi de amacını açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Karar, İslâm ülkeleriyle arayı bozar

Avustralya Başbakanının provokatif açıklamalarına tepkiler de gecikmedi. Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ve Mısır Büyükelçisi Muhammed Hayrat, skandal karara karşı olduklarını belirterek “13 ülkenin dışişleri bakanı bu konuda bir mektup yazdı. Böyle bir karar Avustralya’nın Arap ülkeleriyle ve diğer İslam ülkeleriyle de arasını bozar” dedi.

Netanyahu: Minnettarım

İsrail Başbakanı Netanyahu, attığı twetle memnuniyetini dile getirdi: “Avustralya Başbakanı Scott Morrison’la konuştum. Bana Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak resmen tanımayı ve Avustralya büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayı düşündüğü bilgisini verdi. Bunun için ona minnettarım.”