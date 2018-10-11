0553 313 94 23

Amerika Elçiliğinin yeni adresi Malcolm X Caddesi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, ünlü Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in adını Çukurambar Mahallesi’nde yapımı devam eden Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni büyükelçilik binasının bulunduğu 1478. Cadde’ye verecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:33
Amerika Elçiliğinin yeni adresi Malcolm X Caddesi

İsim değişikliğine ilişkin talimatın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldiği öğrenildi. Eşi Emine Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz’la görüşmüştü. İlyasah görüşmeye ilişkin “Kendisi beni Türkiye’ye davet etti. Sayın Erdoğan, Ankara’da bir sokağa babamın adını vermeyi planladığını söyledi ve bizi sokağın açılışına davet etti. Muhtemelen bu, bu sene içerisinde gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS’TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çukurambar Mahallesi’ndeki 1478. Cadde’nin adı Malcolm X Caddesi olarak değiştiriliyor. Caddede aynı zamanda inşaatı devam eden ABD yeni büyükelçilik binası bulunuyor. Büyükelçilik yeni binasına taşındığında bu adresi kullanacak. İsim değişikliğine ilişkin karar önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İsimlendirme Komisyonu’na gönderildi. Karar Meclis’te kabul edildikten sonra caddenin adı Malcolm X olarak değişecek ve yeni isim tabelaları takılacak.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:33
  1. Ankara
  2. abd
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli kadının katili öz amcası çıkmıştı... Mahkemede bakın ne dedi
    1. Suriyeli kadının katili öz amcası..
    2. Ahlaksız dizilere kim dur diyecek?
    3. Yenibosna’da unutulan ceketten 10 bin..
    4. Cari işlemler dengesi belli oldu
    5. Diyarbakır’da 16 sığınak ve 3 barınak..
    6. Nar fiyatı bu yıl üreticisini sevindirdi
    7. Makine ihracatı eylülde 12,4 milyar..
    8. Altının gramı 232 lira seviyelerinde..
    9. Amerika Elçiliğinin yeni adresi..
    10. Fenerbahçe'nin misafiri Herbalife Gran..
    11. Kaç Çarşamba geçti, hatırlıyor musun..
    12. Rusya’dan kırmızı et ithalatına..
    13. Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu:..
    14. Türk Telekom’dan mobil bilgi yarışması
    15. Beşiktaş'a üzücü haber! Ljajic...
    16. Borsa piyasaya düşüşle başladı
    17. Tosyalı Holding’in yeni durağı Senegal
    18. Instagram'da yenilik! Bu ayarı hemen..
    19. Ekonomi Politikaları Kurulu mesaisine..
    20. Kritik veri açıklandı, dolar 6 TL'nin..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?