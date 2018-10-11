Amerika Elçiliğinin yeni adresi Malcolm X Caddesi

İsim değişikliğine ilişkin talimatın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldiği öğrenildi. Eşi Emine Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz’la görüşmüştü. İlyasah görüşmeye ilişkin “Kendisi beni Türkiye’ye davet etti. Sayın Erdoğan, Ankara’da bir sokağa babamın adını vermeyi planladığını söyledi ve bizi sokağın açılışına davet etti. Muhtemelen bu, bu sene içerisinde gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ MECLİS’TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çukurambar Mahallesi’ndeki 1478. Cadde’nin adı Malcolm X Caddesi olarak değiştiriliyor. Caddede aynı zamanda inşaatı devam eden ABD yeni büyükelçilik binası bulunuyor. Büyükelçilik yeni binasına taşındığında bu adresi kullanacak. İsim değişikliğine ilişkin karar önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İsimlendirme Komisyonu’na gönderildi. Karar Meclis’te kabul edildikten sonra caddenin adı Malcolm X olarak değişecek ve yeni isim tabelaları takılacak.