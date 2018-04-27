Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert'ten Menbiç açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, Menbiç'te ortak yol bulmak için kurulan mekanizmaya destek verildiğini söyledi.27 Nisan 2018 Cuma 19:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brüksel'deki görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert'den açıklama geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gözaltındaki çalışanlar için endişesini dile getirdiğini belirtti.
ABD'li sözcü Nauert, görüşmede müttefiklik ve yakın iletişimin önemine vurgu yapıldığını da ifade etti.
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