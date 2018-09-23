Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo ile Barzani görüştü

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Pompeo ve Barzani, Irak'taki son siyasi gelişmeler başta olmak üzere cumhurbaşkanı adayı belirleme ve hükümet kurma arayışlarını görüştü.

İkili, görüşmede Irak'ta siyasi sürecin başarılı olması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine değinerek, kurulacak yeni hükümetin ülkenin istikrarı ve güvenliğine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, yeni hükümetin, Irak'ın tüm bileşenlerinden oluşmasının önemine vurgu yapıldı.