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Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Bu soruşturmanın kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Beklentimiz bu yönde. Hepimiz göreceğiz, Suudi Arabistan'ın atacağı adımları göreceğiz" dedi.

18 Ekim 2018 Perşembe 18:19
Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da Suudi Arabistan Başkansolosluğu'na girdikten sonra bir kez daha kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Beyaz Saray'da açıklama yaptı. 

Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaretinin ardından Beyaz Saray'da basın mensuplarına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkler ve Suudiler Kaşıkçı'nın kaybolmasını ciddiye alıyor. Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere de Suudilere de ilettik" dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ı Suudi Arabistan ve Türkiye'ye yaptığı ziyaret konusunda bilgilendirdiğini vurgulayan Pompeo, "ABD karşılık vermeden önce soruşturma için birkaç gün daha zaman veriyor. Suudi Arabistan'la uzun zamandır stratejik ilişkilerimiz olduğunun bilinmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜVENCE VERDİ"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturmanın sonucunu Suudilerle paylaşacağı konusunda güvence verdiğini söyledi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 18:19
  1. İstanbul
  2. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
  3. Kaşıkçı

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