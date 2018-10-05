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Amerika direkt olarak YPG ile anlaştı...

Amerika, şimdi de Türkiye sınırında örgüte tıbbi acil müdahale, ilk yardım ve lojistik eğitimi verecek.

05 Ekim 2018 Cuma 07:57
Amerika direkt olarak YPG ile anlaştı...

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna TIR'lar dolusu silah ve lojistik sevkıyatı yapan ABD, 2016’dan bu yana askeri ve ağır silah kullanımı eğitimleri verdiği teröristlere, şimdi de muhabere alanlarında yaralılara ön müdahale ve cephe gerisinde ameliyat koşullarının yer aldığı eğitimler için çalışmalara başladı. ABD’li sağlık kuruluşları, Sincar, Kamışlı ve Kobani’de sağlık eğitim merkezleri oluşturacak. Eğitimleri, zaten bölgede örgüte uzun süredir muharebe eğitimi ve sağlık desteği veren Castle International LLC of Arizona USA isimli şirket 3 sene boyunca verecek. 

BÖLGELER BELİRLENDİ 

ABD’li diplomatik yetkililerle, YPG/PKK terör elebaşları arasında mutabakat metni imzalandı. ABD’nin Bağdat Büyükelçiği’ne bağlı 4 kişilik bir heyet de Kamışlı’ya geldiği, mutabakatı anlaşmaya çevirdiği, tahsis edilecek bölgeleri gezdiği kaydedildi.

SKANDAL DETAY: KANDİL'DEN DE KATILACAKLAR

Anlaşma metninde dikkat çeken iki önemli noktadan ilki sağlık eğitimi kapsamına alınacak YPG’lilerin menşeinin Suriye olmasının şart koşulmaması. Yani bu Kandil’den doğrudan PKK’lı grupların bölgeye gelip sağlık eğitimi almasının önünde herhangi bir engel olmadığını ortaya koyuyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise anlaşmanın SDG ile değil doğrudan YPG ile yapılmış olması. (Akşam)

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 07:57
  1. PKK
  2. YPG

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