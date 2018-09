Amerika-Çin ticari gerilimi "soğuk savaşa" dönüşebilir

ABD merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan Chase Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Jing Ulrich, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin olası bir "soğuk ekonomi savaşına" dönüşebileceğini söyledi. Asıl problem Çin ve ABD'nin kendi başlarına yönetmek istediği teknolojik küreden kaynaklandığını belirten Ulrich, dijitalleşmenin ekonomiye entregrasyonu konusunda "Çin, ABD'den 5 yıl önünde." dedi.

Çin'in Tientsin kentinde Perşembe günü düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda katıldığı bir forumda Jing Ulrich, "Şu an düşünmemiz gereken asıl konu, Çin ve ABD arasındaki ticari savaşın olası bir soğuk savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği ve umuyoruz ki bu olmaz" dedi ve ekledi:



"İki tarafın hala müzakere masasına oturma ihtimali ve bir uzlaşmaya ulaşma ihtimali bulunuyor. Hepimiz biliyoruz ki eğer ticaret savaşı devam ederse, sonucunda iki taraf da kaybedecek ve bu durumun dünyada hiç kimseye yararı olmayacak.



"Çin, dış baskılar sebebiyle iç politikalarını değiştirmeyecek. Asıl problem Çin ve ABD'nin kendi başlarına yönetmek istediği teknolojik küreden kaynaklıyor ve Çin şimdiden çoğu alanda öncü bir durumda."



Aynı panelde konuşan New York Üniversitesi Stern School of Business Profesörü Arun Sundararajan ise, "Dijitalleşmenin ekonomiye entegre edilmesi yönünden Çin'in ABD'den beş yıl önde olduğunu düşünüyorum" dedi.

KAYNAK: DHA