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Amerika-Çin ticaret savaşında yeni gelişme

Amerika merkezli WSJ gazetesi, ticaret savaşının tam ortasındaki ABD ve Çin'in ekonomik ilişkilerine dair yeni bir iddiaya verdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 21:24
Amerika-Çin ticaret savaşında yeni gelişme

Wall Street Journal'ın (WSJ) ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin, ABD ile ticaret görüşmelerinden vazgeçti, Başbakan Yardımcısı Liu He gelecek hafta Washington'a göndermeyecek.

Liu'nun ABD ziyareti öncesinde Çin'den orta düzey bir temsil heyetinin başkent Washington'a seyahat etmesi planlanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık ithalata tarife uygulamasını hayata geçirerek Çin'den karşılık gelmesi durumunda rakamın artacağı uyarısında bulunmuştu.

Çin'den salı günü gelen açıklamada da 24 Eylül'den itibaren başlamak üzere 60 milyar dolarlık ABD ürününe vergi uygulanacağı belirtilmişti. 

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng, iki ülke arasında yeni bir görüşme olup olmayacağı yönünde Perşembe günkü soruya yeni gümrük tarifelerinin Çin - ABD görüşmelerine "yeni belirsizlikler" getirdiğini dile getirdi. 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 21:24
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